Distrutti i finestrini delle auto in sosta a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Distrutti i finestrini delle auto in sosta a San Felice. E’ accaduto l’altra notte, quando i residenti di via della Repubblica sono stati svegliati, dopo mezzanotte, dalle urla di una persona, un ragazzo. Si sentivano anche rumori di vetri infranti, e col sole la conta dei danni è stata impietosa. Tra viale della Repubblica e via Costituzione sono state trovate danneggiate diverse delle macchine che erano parcheggiate in strada: avevano i vetri rotti, probabilmente con un oggetto contundente. Sono state buttate a terra in malo modo anche delle biciclette che si trovavano in una rastrelliera. Altri danneggiamenti, probabilmente causati dalla stessa persona, sono stati fatti in zona Conad.

Un residente ha trovato un martello nel parco che si affaccia su via della Repubblica: probabilmente il ragazzo ha usato proprio quel martello per fare i danni, forse alla ricerca di qualcosa da rubare o solo per sfogare in questo modo folle la sua rabbia.

