E’ iniziata la posa dei cartelli segnaletici della Via Romea Nonantolana

E’ iniziata la posa dei cartelli segnaletici della Via Romea Nonantolana, l’itinerario escursionistico che da Nonantola raggiunge il Passo della Croce Arcana lungo due percorsi, ad est e ad ovest del corso del Panaro.

La Via Romea Nonantolana si inserisce nel più ampio cammino internazionale della Romea Strata, che da Tarvisio e dal Brennero raggiunge la nostra Provincia per poi valicare l’Appennino, congiungersi alla via Francigena in Toscana e di lì fino a Roma.

Nei weekend di luglio la locale associazione Via Romea Nonantolana installerà oltre un centinaio di cartelli a partire da Nonantola e, seguendo entrambi i percorsi, fino a Marano sul Panaro, coprendo il tratto di pianura che attualmente non è provvisto delle indicazioni per i viaggiatori, mentre il tratto montano, già ora adeguatamente segnalato, sarà completato con un secondo intervento.

Il Comune di Nonantola è capofila della Convenzione dei Comuni Modenesi per la promozione di questo itinerario storico, e mantiene i rapporti con gli altri soggetti nazionali interessati, a partire da Romea Strata, che cura gli itinerari dai valichi alpini al modenese, l’APT dell’Emilia Romagna, ed altre istituzioni laiche e religiose.

Commenta l’assessore al Turismo Andrea Zoboli: Il turismo lento, dei cammini, è quello che meglio permette di valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico di paesi come Nonantola, ed è in forte crescita, come dimostrano esperienze vicine quali la Via degli Dei. La posa della segnaletica garantisce visibilità e soprattutto complete percorribilità a chi arriva dalle tappe già tracciate a nord del Po. E’ allo studio un piano di promozione online, e fondamentale sarà concordare con i soggetti economici del territorio offerte di accoglienza adeguate. Abbiamo fatto il primo passo, ma, è il caso di dire: siamo in cammino.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017