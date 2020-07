Garutti sullo scioglimento della Consulta di Massa Finalese: “Capisco, anche io 4 anni fa stessa scelta”

FINALE EMILIA – Mirco Garutti, ex consigliere comunale di Finale Emilia, ha commentato la scelta dei membri di sciogliere la Consulta di Massa Finalese, e lo ha fatto pubblicamente attraverso il suo profilo Facebook. Riportiamo la nota in forma integrale:

La notizia delle dimissioni dei componenti della Consulta di Massa mi ha lasciato di stucco. Purtroppo anche loro hanno gettato la spugna. Dopo anni di richieste, segnalazioni e proteste senza aver ottenuto nulla hanno deciso giustamente di abbandonare il campo, a volte, come in questo caso, è una scelta obbligata. Le capisco, anche io quattro anni fa ho dovuto fare la stessa scelta con grande dispiacere. Mi sono reso conto da subito che questa Giunta non avrebbe prodotto nulla. Tralascio i particolari e le vicende che mi hanno portato a questa decisione. Mi rammarica dire, e speravo vivamente di sbagliarmi, constatare che il nostro comune è messo esattamente come quattro anni fa soprattutto ciò che riguarda i problemi Massesi che sono oltremodo aumentati. Le ragazze ci hanno provato, capisco la loro delusione e amarezza, speravo che almeno loro con la loro determinazione e la loro forza di volontà potessero ottenere i risultati che io non sono riuscito ad ottenere in un anno. Purtroppo questa Giunta, e il sindaco in testa, è un monolita chiusa in se stessa, chiusa alle discussioni e che prende ogni suggerimento o segnalazione come se, chi la fa, avesse come unico scopo quello di metterla in cattiva luce. Ha perso il contatto con la realtà e questo mi dispiace perché il paese, e parlo del comune intero, sta lentamente morendo. Sono anche convinto che anche i partiti tutti che ci hanno governato negli anni abbiamo notevolmente contribuito all’uccisione del Comune. Con le loro logiche spartitorie hanno partorito assessori e sindaci o troppo “impastati” politicamente senza alcuna capacità tecnica o troppo inesperti e buttati allo sbaraglio che hanno prodotto una serie di errori tali che per risollevarsi ci vorranno tecnici, con esperienza, volenterosi ma soprattutto capaci. Non c’è più spazio all’improvvisazione. Mi dispiace per le ragazze. Comunque spero che un giorno potremmo fare un pezzo di strada assieme. Dobbiamo trovare ad ogni costo la strada per riportare il nostro comune, non dico alle stelle, ma almeno alla normalità. Dove le manutenzioni ordinarie non siano sbandierate come una conquista ma che vengano fatte regolarmente. Insomma alla pari degli altri comuni.