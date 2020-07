Gianluca Varesani nuovo presidente Aimag. Mirandola vota contro, si astiene San Felice

Gianluca Varesani, già direttore generale di Legacoop, è il nuovo presidente Aimag. Mirandola vota contro, si astiene San Felice. E’ questo l’esito, tutt’altro che pacifico, della riunione tra tutti i sindaci soci della multiutility che si sono incontrati venerdì per sottoscrivere un documento di mandato per il nuovo consiglio di amministrazione, che conteneva anche i nomi dei membri.

Nelle intenzioni, doveva essere un documento congiunto tra i Comuni, ma Mirandola ha deciso di non votarlo perchè non conteneva il nome della persona indicata dalla Giunta leghista come rappresentante in cda, la manager Vittoria Varianini. Il Comune di San Felice sul Panaro ha scelto l’astensione (come il presidente uscente Zacchi), gli altri 19 Comuni soci hanno votato compatti per il sì. Insomma, la Bassa si è spaccata e la proposta di Mirandola non ha trovato proseliti.

Il nuovo cda di Aimag sarà dunque composto da Gianluca Verasani (presidente), da Matteo Luppi (vice presidente), da Paola Ruggiero, dalla manager di Mirandola Giuliana Gavioli e da Giorgio Strazzi. Sia Gavioli che Strazzi sedevano nel cda precedente,

