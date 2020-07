Mirandola, Ganzerli: “Nel bilancio nessuna delle promesse leghiste”

“Non c’è una sola delle promesse elettorali fatte più di un anno fa, non ci sono idee strategiche su come gestire l’emergenza economica e, se non fosse per i soldi messi dal Governo centrale, non c’è interesse adeguato da parte del Comune nell’affrontare seriamente l’emergenza scuola e sociale”: il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola Roberto Ganzerli commenta la variazione di bilancio approvata, nella serata di martedì 28 luglio, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio. Ecco la sua dichiarazione:

“Visto il periodo storico che richiedeva investimenti importanti per recuperare la crisi post corona virus e l’uscita di Mirandola dall’Unione che, a detta degli stessi leghisti, avrebbe dato a Mirandola “mani libere” per gestire le risorse, ci si aspettava una variazione importante e coraggiosa per dare nuova linfa alla nostra città… Invece ancora una volta l’elefante continua a partorire il topolino. O meglio le gravi incertezze (sottolineate anche dagli organi di sorveglianza competenti) lasciate dall’uscita dall’Unione hanno bloccato qualsiasi visione di medio/lungo periodo. Non c’è una sola delle promesse elettorali fatte più di un anno fa, non ci sono idee strategiche su come gestire l’emergenza economica e, se non fosse per i soldi messi dal Governo centrale, non c’è interesse adeguato da parte del Comune nell’affrontare seriamente l’emergenza scuola e sociale. Avremmo preferito un confronto con la maggioranza su temi importanti come questi, ma a dire il vero una terza certezza è uscita dalla maggioranza Leghista in maniera esplicita. Golinelli, in uno dei suoi sobri interventi, ha tenuto a ribadire che non c’è e non ci sarà mai nessun confronto sulla città con chicchessia. La lega è un arcipelago di isole ben distanziate fatte di autoreferenzialità e supponenza: Italia isolata dall’Europa, Mirandola isolata dall’unione, il governo di mirandola isolato da tutto il resto”.