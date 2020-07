Prolungato lo stato di emrgenza fino a metà ottobre, ecco cosa cambia

Il prolungamento dello stato di emergenza fino a metà ottobre ottiene l’ok dalla Camera con 286 voti a favore e servirà a garantire la prontezza di intervento del Governo in caso di una nuova ondata di contagi in autunno, soprattutto in vista della riapertura a settembre delle Scuole.

La proroga

-garantisce il mantenimento delle ordinanze emanate dalla Protezione civile e il potere di coordinamento affidato al capo della struttura Borrelli.

– la conferma dei poteri straordinari assegnati ai cosiddetti soggetti attuatori, presidenti delle Regioni compresi.

– permette anche il blocco dei collegamenti (voli aerei, treni e altri mezzi di trasporto) per il collegamento da e per Paesi a rischio per la pandemia da Covid-19

– garantisce inoltre l’attivazione del sistema Gros che, ha ricordato il premier, «è la centrale operativa remota di soccorso sanitario per cui in mancanza di posti letto in una regione, Gros interviene per la ripartizione e il trasferimento dei pazienti in altre regioni».

– proseguirà anche per i mesi successivi ad agosto l’anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili: l’obiettivo è consentire un accesso contingentato e scaglionato presso gli uffici postali.

– Smartworking:il Dpcm del 1° marzo ha consentito di adottare la modalità semplificata a tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio. La nuova scadenza al 15 ottobre estende ulteriormente questa possibilità. Inoltre il decreto Rilancio ha riconosciuto il diritto allo smart working ai lavoratori con figli minori di 14 anni per tutta la durata dello stato d’emergenza.

