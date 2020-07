San Prospero, con il caldo Enel lascia senza luce alcune famiglie: niente ventilatori per i bimbi

San Prospero, con il caldo Enel lascia senza luce alcune famiglie: niente ventilatori per i bimbi proprio nelle ore più calde in uno dei giorni più caldi dell’anno. La denuncia arriva dalla mamma di un bimbo di due anni di San Pietro in Elda che racconta la sua situazione e quella di altre famiglie

Sono di San Prospero ( San Pietro in Elda per la precisione). Venerdì 31 l’enel per lavori programmati sulla linea ci lascerà senza corrente dalle 13.45 alle 17. In una giornata caldissima diverse famiglie saranno lasciate senza possibilità di trovare sollievo dalla calura estiva con ventilatori o climatizzatori.

Io ho un figlio di due anni e non so come farò a tenerlo in casa con questo caldo senza climatizzatore. Nel mio condominio ci sono altri bimbi molto piccoli e una donna incinta. Loro come me non hanno parenti vicini a cui rivolgersi per affrontare il pomeriggio. Inoltre il mio compagno lavora da casa al computer e ben presto, trovandosi senza batteria, dovrà prendere un permesso. Abbiamo sollevato il problema al comune che con un un’architetto dell’ufficio tecnico ci ha aiutato scrivendo come noi un email di reclamo a e-distribuzione. Nessuno riesce ad avere risposta. Trovo il tutto letteralmente vergognoso.

Enel ha risposto alla nostra richiesta di chiarimenti spiegando che l’intervento a San Pietro in Elda, deciso su richiesta id un cliente, è indifferibile. E’ urgente e non può essere fatto in un altro momento, altrimenti di rischiano penalità. Va fatto di giorno per garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli operai e i tecnici.

I lavori, spiegano dall’ufficio stampa Enel, si terranno negli orari stabiliti e annunciati, di modo da dare meno disagi possibili alla clientela e probabilmente sarà necessario anche meno tempo del previsto.

