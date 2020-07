Scuola Medolla, dal Comune 178 mila euro per la manutenzione degli edifici. Spiega una nota dell’amministrazione:

Durante l’ultimo Consiglio comunale di Medolla, che si è tenuto giovedì 23 luglio, sono stati votati dalla maggioranza diversi provvedimenti in risposta alle sfide economiche e sociali imposte dalla fase post lockdown. In primo piano le scuole, la cui data di riapertura si avvicina, pur tra mille incognite legate alle normative nazionali.

In quest’ottica, il Comune di Medolla ha destinato 70.000 euro per gli adeguamenti degli immobili e dei locali necessari per l’anno scolastico 2020/2021, vincolando contestualmente altri 80.000 euro per l’eventuale sistemazione dell’edificio che ospita la Scuola secondaria di primo grado. A questi si aggiungono altri 28.000 di fondi FESR (Fondi Europei di Sviluppo Regionale) destinati alla manutenzione degli edifici scolastici che ospitano la Primaria e la stessa Secondaria di primo grado, che portano così il totale destinato dal Comune alle scuole medollesi a 178.000 euro. Ricevono stanziamenti dal Comune anche i centri estivi, con 20.000 euro per le famiglie rimaste fuori dagli aiuti di Stato e Regione per il pagamento delle rette, cui si aggiungono 14.615 euro stanziati dalla Regione, per sostenere un servizio i cui costi, a causa delle norme anti-Covid, sono lievitati sensibilmente.

Ai provvedimenti legati alle conseguenze dell’emergenza coronavirus si aggiungono quelli per pubblici esercizi, attività commerciali e di servizi alla persona costretti alla chiusura durante il lockdown. Per loro 60.000 euro, metà a fondo perduto e metà per l’installazione di sistemi anti intrusione. Completano il quadro delle ultime misure per fronteggiare questa fase di crisi economica post lockdown i 15.000 euro trasferiti al Fondo Povertà dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. “Questi provvedimenti ad ampio raggio – commenta Franca Paltrinieri, assessore al Bilancio – sono un’ulteriore risposta, oltre alle misure già in essere, alle tante conseguenze negative del lockdown, che toccano tutti gli ambiti della nostra comunità e del nostro tessuto economico. I prossimi mesi presentano numerose incognite, vogliamo dare ai cittadini tutti gli strumenti possibili per affrontarli”.