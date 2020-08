A San Prospero gli artisti di strada raccolgono le pere in campagna

SAN PROSPERO – Come reinventarsi ai tempi del Coronavirus: lo insegnano Alice e Marcel, artisti di strada di Pisa che hanno dovuto abbandonare gli spettacoli circensi per fare temporaneamente gli operai agricoli.

Silvia Luppi, giovane imprenditrice di San Prospero in cerca di manodopera per l’imminente raccolta delle pere, ha deciso di usare ‘job in country’, piattaforma ideata da Coldiretti che mette in contatto chi cerca nuove opportunità di lavoro con le aziende agricole che hanno bisogno di personale. E’ così che sono arrivati Alice, bergamasca, e Marcel, colombiano, che facevano spettacoli circensi e col camper sono arrivati nella Bassa per due mesi, a fare gli stagionali. Ovviamente, sperando di tornare al loro amatissimo lavoro con una marcia in più.

Insieme ai due artisti, e sempre grazie a ‘job in country’, anche Aurora e Pierpaolo lavorano nell’azienda di Luppi. La prima è una studentessa toscana di belle arti in cerca di un sostegno economico per mantenersi gli studi; il secondo è un impiegato amministrativo nell’ambito sociale che però è rimasto senza lavoro nel pieno dell’emergenza coronavirus.

La notizia ha avuto molto risalto ed è finita anche su Studio Aperto (nella foto).

