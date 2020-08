Appalti a Finale, la Lega: “Da Palazzi buona e scrupolosa attività di governo”

FINALE EMILIA- Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier, e Agnese Zaghi, capogruppo consiliare: “Esprimiamo il pieno appoggio al sindaco Sandro Palazzi, che dal 2016 ricopre il ruolo di primo cittadino con la massima dedizione e attenzione a che l’attività amministrativa si svolga nella più assoluta correttezza e legalità, chiamato a far fronte allo sfacelo lasciato dalla precedente Amministrazione”

“Palazzi guida Finale Emilia dando prova ogni giorno di buona e scrupolosa attività di governo, di serietà, competenza e trasparenza.

Dispiace che sia ingiustamente finito in questa serie di eventi, che, ricordiamo, non hanno prodotto alcun avviso di garanzia o rinvio a giudizio nei confronti degli amministratori. È invece molto triste e

profondamente ingiusto che vengano dispensate sentenze e impartite lezioni da chi dovrebbe guardare prima al proprio interno e alla condizione in cui ha lasciato il Comune.

Nutriamo la massima fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura: contiamo che facciano al più presto chiarezza su questa situazione, che va a discapito della cittadinanza e della delicata fase di ricostruzione. Per non parlare dei dipendenti, che purtroppo anche a causa dei continui esposti operano sempre più sotto pressione, impediti a lavorare serenamente dall’atteggiamento incriminatorio dell’opposizione.

Nel ribadire che non vi è stato alcun sequestro, ma solo acquisizione di documenti forniti in totale collaborazione, auspichiamo che le indagini appurino a breve come stanno le cose, così che l’amministrazione comunale possa con serenità continuare a lavorare al servizio dei finalesi, come non ha mai smesso di fare Dunque, forza Sandro!”

