Gite scolastiche cancellate dal Coronavirus: le famiglie del Barozzi di Modena ancora in attesa dei rimborsi. Non c’è solo il caso del Selmi che abbiamo raccontato qualche giorno fa.

Il ginepraio dei rimborsi per le gite cancellate dal Coronavirus sembra, per gli istituti del modenese, una matassa difficile da sbrogliare.

Da mesi infatti, a fianco a chi ha ricevuto fin da subito il rimborso, si affestallano storie dei genitori che reclamano il rimborso in denaro delle quote versate: si tratta nella maggior parte dei casi di cifre importanti, soprattutto per le ultime classi, arrivando a 500 euro per alunno. Richieste più che lecite, Considerando il tempo trascorso e il momento economicamente difficile per molti.

Gli istituti scolastici modenesi sembra si stiano muovendo con lentezza, confusione e pressappochismo: dopo le lamentele dei genitori dell’istituto Selmi, anche quelli del Barozzi di Modena stanno riscontrando le stesse problematiche nell’avere indietro le quote versate.

Telefonate, mail e messaggi nelle chat Facebook della scuola, secondo quanto raccontano alcuni genitori, non hanno sortito nessun effetto, la scuola continua a non dare risposte chiare. A denunciare la “latitanza” dell’istituto Barozzi è la mamma di un’alunna che, come altri genitori, non riesce a recuperare i 320 euro versati per la gita della figlia.

Comprendiamo la difficoltà della scuola nel far fronte alle numerose richieste delle famiglie e nel gestire gli accordi presi con agenzie e tour operator, ma le cifre in questione potrebbero rivelarsi preziose per le tante famiglie economicamente in difficoltà e un atteggiamento così lavativo non ci sembra il più giusto ed efficace.