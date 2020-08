“Kalinka, il circo russo come non l’avete mai visto” mercoledì a San Felice

Mercoledì 5 agosto, a San Felice sul Panaro, in piazza della Rocca alle 21, prosegue l’E…state con noi, con un avvincente spettacolo di contorsionismo musicale: “Kalinka, il circo russo come non l’avete mai visto”. A esibirsi una coppia di artisti ben assortita che ha del felliniano: lui (Mascherpa) è uno sgangherato impresario-presentatore-spalla, lei (Maila Zirovna) è una non meno pasticciona primadonna venuta-scappata-scacciata, vai a capire, dalla grande tradizione circense della Russia sovietica.

Nando e Maila portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Duettano con contorsionismi musicali, quando abbracciati ballano un tango mentre suonano fisarmonica e violino. In Kalinka la musica dal vivo si intreccia con gags, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie. Un viaggio nei personaggi del circo tradizionale, messo in scena attraverso un linguaggio di circo contemporaneo.

Di e con: Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani

Disegno luci e audio: Federico Cibin

Scenografie: Ferdinando D’Andria

Regia: Luca Domenicali

Durata: 60 minuti

Adatto a: Tout Public (tutte le età)

Tecniche di circo: Giocoleria, Monociclo, Trapezio, Tessuti Aerei

Strumenti musicali utilizzati: Fisarmonica, Violino, Percussioni, Tromba, Balalaika, Contrabbasso

Produzione: Compagnia Nando e Maila

Sostenuto da: Mibac

Ingresso libero ma consigliata la prenotazione, presso i negozi di San Felice (Il Fotografo, Drogheria Giberti, Forno Ferrari, Agenzia Sole Luna, I Capricci di Casa, Lina Gavioli Boutique, Tra le Note) o via e-mail a: cult@comunesanfelice.net.

Per informazioni 0535/86320. Obbligo di mascherina. Si raccomanda di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Il trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kWdbJqD2UZo

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017