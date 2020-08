Medicina e Chirurgia, sempre tante le domande di ammissione: a Modena ci provano in 800

Resta acceso l’interesse di studentesse e studenti modenesi e reggiani per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (734) ed in Odontoiatria e Protesi dentaria (51) istituiti da Unimore.

Nonostante la crisi sanitaria dovuta alla emergenza coronavirus l’interesse di studentesse e studenti modenesi e reggiani per la professione medica ed odontoiatrica continua ad essere elevata. Anche quest’anno le candidate ed i candidati residenti nelle province di Modena e di Reggio Emilia che affronteranno il test d’ammissione per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria istituti da Unimore sono 785, un numero che migliora la performance dell’anno scorso quando le aspiranti matricole delle due province erano state 767 (+ 2,35%)

Questo il riscontro a livello locale che accerta come – in realtà – nel nostro territorio non ci sia stata la flessione di domande (- 3%) segnalata su questi corsi di laurea dal portale unico nazionale Universitaly.it.

In palio a Modena per l’anno accademico 2020/2021 ci sono 200 posti complessivamente disponibili: 180 per Medicina e Chirurgia e 20 per Odontoiatria e Protesi dentaria, 34 in più rispetto all’anno scorso e tutti sul corso in Medicina e Chirurgia.

Corso di laurea Italiani, cittadini UE e stranieri residenti in Italia Extra-comunitari non residenti in Italia Allievi Accademia Militare Studenti cinesi progetto Marco Polo Totale Medicina e Chirurgia 166 3 9 2 180 Odontoiatria e Prot. Dentaria 18 1 1 20

Tuttavia, sono 899 le studentesse e gli studenti che hanno indicato come loro prima sede prescelta il corso in Medicina e Chirurgia di Unimore, poiché 165 non modenesi o reggiani e quindi “fuori sede” sosterranno la prova altrove. Altri 63 studentesse e studenti hanno indicato invece come prima scelta quello in Odontoiatria e Protesi dentaria sempre di Unimore, 12 dei quali residenti al di fuori dalle province di Modena e di Reggio Emilia.

In base alle disposizioni ministeriali dettate dalla straordinaria situazione di emergenza sanitaria, infatti, è stato stabilito che gli iscritti ai test nazionali devono obbligatoriamente sostenere la prova nella sede più vicina alla loro residenza. Così la sede di Modena, oltre ai 785 candidati delle sue province elettive, ospiterà la prova anche di altri candidati modenesi e reggiani che desiderano frequentare atenei di altre città.

LA DATA DEL TEST : giovedì 3 settembre 2020

La prova di ammissione, unica per i due corsi di laurea, che consente la possibilità a chi fa il test non solo di concorrere a graduatorie per altri atenei specificati al momento della registrazione, ma anche ai due distinti corsi di laurea, si svolgerà in contemporanea su tutto il territorio nazionale nella giornata di giovedì 3 settembre 2020. I candidati sono convocati tassativamente entro e non oltre le ore 9.00 ai Padiglioni di “ModenaFiere” (viale Virgilio 58) a Modena

La data, il luogo e l’ora di svolgimento della prova di ammissione sono resi noti esclusivamente mediante il presente Bando pubblicato al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau-LauCUMed.htm

LA PROVA : 60 domande a risposta multipla in 100 minuti

La prova da affrontare consisterà in un questionario di 60 domande con cinque opzioni di risposta (di cui una sola esatta). Le materie oggetto del test, per il quale gli studenti hanno a disposizione 100 minuti, variano dalla Biologia (18 domande), alla Chimica (12 domande), alla Fisica e Matematica (8 domande), alla Cultura Generale (12 domande) ed al Ragionamento logico (10 domande). L’inizio vero e proprio della prova, data la numerosità dei partecipanti attesi e la complessità delle procedure di identificazione e di assegnazione delle aule, è alle ore 12,00 e terminerà alle 13,40. Ai candidati non sarà consentito lasciare l’aula fino al termine del concorso.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017