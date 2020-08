Strage del 2 agosto, la commemorazione alla stazione di Mirandola. Domenica a Cividale si è tenuto il ricordo della strage fascista che nel 1980 ha provocato 85 morti e più di 200 feriti. “Esserci per ricordare”, è il titolo della cerimonia, promossa da Anpi e Comuni di Novi e Mirandola.

Il commento dell’Anpi:

Questa mattina alla stazione ferroviaria di Mirandola abbiamo ricordato la Strage di Bologna in un modo diverso dagli altri anni. Ma il ricordo per le 85 vittime e per i 200 feriti è e rimarrà sempre lo stesso nel tempo. Continueremo a chiedere con tutte le nostre forze che sia fatta piena luce, fino a quando verità e giustizia su questa strage fascista non sarà fatta fino in fondo. Hanno partecipato:

Commenta la vicesindaca di Mirandola Letiza Budri:

2 Agosto (2020)

Uno stato di diritto ripudia la violenza ed esige verità e giustizia

——

Io nel 1980 io non ero ancora nata, ma il ricordo di parenti e amici, che quella giornata di 40 anni fa l’hanno vissuta, ha sempre alimentato in me la memoria di una grande sofferenza che colpi la società civile tutta.

Viaggiatori, famiglie in attesa di ricongiungersi ai parenti, studenti, lavoratori, bambini.

85 vite strappate al loro corso, in un giorno come tanti.

Giorno che da quel momento è diventato uno dei testimoni che di anno chiedono rinnovamento, insieme al monito che portano, alle nuove generazioni.

La violenza è inaccettabile e non può trovare spazio nella nostra società.