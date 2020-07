Temperature elevate: il Piano Caldo dell’Unione Terre d’Argine

Un numero verde informativo (800.822580) in funzione fino al 15 settembre, poi – in caso di allerta meteo – trasporto in locali freschi, consegna a domicilio di farmaci e spese, telefonate di controllo: sono i servizi messi in campo per fronteggiare i picchi delle temperature.

Il “Piano d’Azione per il caldo estivo” si avvarrà della collaborazione dei Centri sociali Ancescao e dei circoli ARCI, i quali hanno dato disponibilità, nei giorni di emergenza, ad accogliere nelle proprie sedi raffrescate, in deroga all’obbligo d’iscrizione, persone segnalate in tal senso dai Servizi sociali.

Tutte le misure di sollievo previste – a parte il numero gratuito informativo in funzione tutti i giorni – scattano quando l’ARPA nei propri bollettini meteo ha in previsione “Disagio” (color arancio) per più di 72 ore o “Forte disagio” (color rosso): in queste occasioni i Centri operativi dei comuni entrano in allerta.

Il Piano anche quest’anno è stato elaborato da Unione, Distretto 1 dell’Ausl di Modena, e Asp delle Terre d’Argine, secondo le direttive della Regione e concordato tra Amministrazioni Locali e Sindacati dei Pensionati, in collaborazione con il Volontariato e i Servizi Socio-sanitari.

Il numero verde informativo, cambiato rispetto agli anni scorsi, è il 800822580: gratuito sia da telefono fisso sia da cellulare, sarà in funzione fino al 15 settembre, tutti i giorni dalle 7 alle 21; invece lo 0594728738 è il “Numero unico per il trasporto sociale” cui rivolgersi per la consegna a domicilio di farmaci (tutti i giorni) e spesa (lunedì, mercoledì e venerdì per Carpi; lunedì e giovedì per Novi e Campogalliano; su richiesta a Soliera): risponde dalle 8 alle 20 tranne il sabato (8-12) e domenica (non attivo) fino al 31 agosto.

Tutte le misure servono a dare sollievo in caso di caldo eccezionale, a persone anziane e sole: per disagi di carattere sanitario si deve contattare il proprio medico di base o la guardia medica allo 059659342 o lo 059654157 dello studio medico Meditem o il 118.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017