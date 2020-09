A Nonantola domenica c’è “Il bosco in una stanza. Spazi aperti”

Domenica 20 settembre alle ore 17.30 presso la Torre dei Modenesi il Museo di Nonantola e la Partecipanza Agraria presenteranno il percorso espositivo-sensoriale “IL BOSCO IN UNA STANZA. SPAZI APERTI”, un’installazione immersiva che permetterà di valorizzare il bosco della Partecipanza di Nonantola attraverso fotografie, sculture, proiezioni e suoni.

Il percorso espositivo è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione di PhotoNonantolarte, Nonantolarte e della Fonoteca del Comune di Nonantola.

Il programma

Dalle ore 18.30 il gruppo musicale “POAN. Paesaggi Onirici Acustico Naturali” si esibirà dal vivo creando dei veri e propri “paesaggi sonori” grazie all’utilizzo di strumenti acustici ed elementi naturali come sassi, foglie ed acqua.

Per concludere la serata sarà offerto un piccolo aperitivo con assaggi di aceto balsamico tradizionale.

La mostra-installazione sarà aperta al pubblico domenica 20 settembre dalle ore 17.30 alle 21.00 e domenica 27 settembre dalle ore 9.00 alle 20.00 (gli ingressi alla mostra saranno contingentati e sarà obbligatorio l’uso della mascherina).

Dalla Selva Gena all’Area di Riequilibrio Ecologico “Torrazzuolo”

L’iniziativa è stata ideata dal Museo di Nonantola e dalla Partecipanza Agraria per presentare il libro “Dalla Selva Gena all’Area di Riequilibrio Ecologico “Torrazzuolo”. Il bosco della Partecipanza di Nonantola dal medioevo ad oggi tra storia e natura”. Il volume, che approfondisce la millenaria storia del bosco della Partecipanza di Nonantola dal punto di vista archeologico, storico, geologico e ambientale, è l’ultimo tassello di un progetto realizzato dal Museo di Nonantola in collaborazione con la Partecipanza Agraria e il Consorzio della Bonifica Burana grazie al finanziamento erogato dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.

Questo articolato progetto, presentato in partenariato con i Musei Civici di Modena e il Museo di Spilamberto, ha dato modo di approfondire lo studio del territorio sul quale si è insediato il monastero di San Silvestro grazie ad un importante progetto di ricerca archeologica condotto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

I numerosi dati emersi grazie a questo studio sul bosco della Partecipanza sono stati presentati durante una conferenza che ha avuto luogo sabato 1 giungo 2019, una mostra esposta al Museo di Nonantola a giugno e luglio 2019 nonché durante una vista guidata all’Area Naturalistica “Torrazzuolo” a settembre 2019.

Grazie all’installazione “Il Bosco in una stanza” sarà possibile scoprire una Partecipanza inedita immergendosi in un percorso sensoriale composto da immagini e suoni, una volta usciti dalla mostra si potranno approfondire gli aspetti storico/ambientali relativi al bosco dall’età medievale a quella contemporanea contenuti nel libro ed infine, magari, programmare una visita all’Oasi “Torrazzuolo” per ammirare uno dei più importanti boschi planiziali della regione.

