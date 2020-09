Auto in fiamme nel parcheggio della Festa dell’Unità

Ore impegnative giovedi sera per i Vigili del Fuoco modenesi con diversi interventi in contemporanea. Enteambe le squadre modenesi erano già impegnate per altri interventi di soccorso quando alle 22.30 è giunta la segnslazione di vetture in fiamme nel parcheggjo Festival Unità di stradello Anesino. Immediatamente la Sala Operativa 115 dirottava sul posto una squadra che stava operando a Campogalliano inviando in supporto squadre da Carpi e Sassuolo.

Sul posto tra i primi ad intervenire con estintori alcuni Vigili del Fuoco, liberi dal servizio che si trovavano alla festa. Distrutte 3 auto e danneggiate altre 4. Non risultano feriti.

Cause da accertare: non si esclude il dolo nè l’attentato deliberato.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017