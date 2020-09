Bonaccini e assessori regionali venerdì in visita all’ospedale di Mirandola

Più vicini alle comunità locali per progettare insieme una ripartenza solida, inclusiva, sostenibile. Riprende il viaggio nei territori della Giunta regionale guidata dal presidente Stefano Bonaccini.

Dopo le prime tappe nelle province di Rimini, Piacenza e Parma, le aree più colpite dall’emergenza Coronavirus, venerdì 25 settembre sarà la volta di quella di Modena.

Sanità, lavoro, imprese, ma anche il punto sulla ricostruzione post sisma e sulle opportunità per i territori appenninici: questi alcuni dei temi al centro dei numerosi incontri con sindaci e amministratori, forze economiche e sociali,in una fase in cui,superati i mesi più drammatici dell’emergenza Covid, è urgente ripartire in sicurezza con una nuova fase di sviluppo e di crescita, innovativa e di qualità.

Il tour del governo regionale continuerà nei prossimi giorni con gli appuntamenti nelle province di Bologna lunedì 28 settembre, Forlì-Cesena il 5 ottobre, Ferrara il 7, Ravenna il 13, Reggio Emilia il 19. Le ultime due tappe in programma saranno ancora a Modena il 26 ottobre e a Bologna il 9 novembre.



Il programma della giornata modenese

Si parte da Mirandola alle ore 9. Qui Bonaccini e gli assessori incontreranno all’ospedale Santa Maria Bianca (Via Fogazzaro 6) gli operatori sanitari e a seguire, nella Sala di Comunità (via Posta 55), i sindaci dell’Unione Comuni area Nord per fare il punto sull’ultima fase della ricostruzione post sisma.

Alle 11 a Cavezzo è in programma una visita alla Wam Italia (Ponte Motta, via Archimede)e alle 12 alla Garc di Carpi (via dei Trasporti 14). Sempre a Carpi – intorno alle 13 – l’incontrocon gli operatori sanitari all’Ospedale Ramazzini (via Molinari 2).

Il programma della giornata prosegue a Marzaglia. Qui la Giunta regionale incontrerà sindaco e Giunta del Comune di Modenaall’Aerautodromo Modena (Strada Pomposiana 255/A).

Alle 15,30 nella stessa sede è previsto l’incontro del presidente Bonaccini con la stampa.

Alle 16,30 a Sassuolo appuntamento con Confindustria Ceramica (Auditorium di Confindustria, v.le Monte Santo 40) per un’iniziativa cui sono invitati anche i sindaci del Distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia.

A seguire due tappe in Appennino che concluderanno la giornata. A Susano di Palagano, località la Buca e, successivamente, a Palagano per un incontro con gli amministratori.