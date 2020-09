Carpi, missione “rilancio dello sport” durante il Covid-19

CARPI – Il Comune di Carpi, a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha investito il nostro Paese negli ultimi mesi e che ha avuto e sta continuando ad avere delle ripercussioni anche sul mondo dello sport a tutti i livelli, intende promuovere, con il supporto di SG Plus, un percorso per rilanciarne l’attività sportiva.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale carpigiana è quello di contribuire a contrastare la riduzione delle attività delle numerose realtà sportive, da sempre vanto del territorio locale, e del loro ruolo di attuatrici di politiche sociali attraverso lo sport per la cittadinanza.

L’intervento del Comune di Carpi, avvalendosi dell’esperienza di SG Plus nell’ideazione e gestione di progetti rivolti al mondo dello sport, si svilupperà in un percorso che partirà da un quadro conoscitivo del territorio e dei mutamenti avvenuti negli ultimi anni fino ad oggi con quanto scaturito dall’emergenza Covid-19. L’urgenza è di ripensare il ruolo e la forma delle società sportive insieme agli strumenti messi in campo dall’Amministrazione comunale perché siano più rispondenti alle attuali necessità.

Nel prossimo futuro sarà in questo senso organizzata una giornata aperta a tutto il sistema sportivo carpigiano all’insegna dell’ascolto e del confronto con il territorio. L’evento denominato “Agorà dello Sport” rappresenterà un’importante occasione di ascolto attivo da parte dell’Amministrazione comunale della realtà sportiva territoriale. L’obiettivo del percorso, che durerà un anno, è programmare, insieme alla Consulta allo Sport del Comune di Carpi, strumenti ed interventi adeguati a sostenere le politiche sportive dei prossimi anni.

Riconoscendo, tuttavia, lo straordinario momento storico che stiamo vivendo, si è ritenuto urgente partire da un primo appuntamento, che vedrà l’Avvocato Guido Martinelli, conosciuto ed apprezzato esperto nel campo del diritto sportivo, condividere important i informazioni ed aggiornamenti rispetto ad una materia in continua evoluzione come quella della ripartenza in sicurezza dello sport. L’incontro avrà luogo sabato mattina 3 ottobre presso l’Auditorium della Biblioteca Loria di Carpi, con inizio alle ore 10.00 e con la possibilità di prendere contatti per la partecipazione attraverso l’email ufficio.sport@comune. carpi.mo.it.

“Abbiamo la consapevolezza – come evidenziato dall’Assessore allo Sport Andrea Artioli – che l’obiettivo sia certamente ambizioso, ma lo Sport è anche questo: porsi un traguardo e, con impegno e sacrifici condivisi, cercare di raggiungerlo. Carpi ha da sempre lo Sport nel proprio DNA e quindi siamo convinti che troveremo collaborazione, partecipazione e condivisione d’impegno da tutta la comunità sportiva”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017