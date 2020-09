Cavo Canalino: a Cavezzo incontro pubblico il 21 settembre sulla ripartenza dei lavori

Si terrà lunedì 21 settembre, alle ore 20.30, presso Villa Giardino a Cavezzo, l’incontro pubblico durante il quale verranno illustrati i dettagli del progetto di rifacimento del Cavo Canalino. L’intervento, il cui inizio era previsto per gli inizi dello scorso marzo, venne posticipato con il sopraggiungere delle misure che in breve tempo hanno portato al lockdown. Ora la nuova partenza del cantiere, illustrata alla cittadinanza alla presenza del Sindaco di Cavezzo, del Presidente e del Direttore generale del Consorzio della Bonifica Burana, ente che effettuerà i lavori sul manufatto risalente alla prima metà dell’800, e che scorre per un lungo tratto tombinato sotto il centro di Cavezzo. Proprio in virtù delle norme anti Covid tuttora in vigore, per poter partecipare alla serata, è obbligatoria la prenotazione, da effettuare telefonando al numero 0535 49850 (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

