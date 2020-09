Con la patente falsa a San Prospero, maxi multa e denuncia per un 28enne

SAN PROSPERO Conducente appiedato e denunciato per guida con patente falsa.

Gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord lo hanno sorpreso a San Prospero mentre guidava la propria auto con una patente falsa.

E’ così finito nei guai un cittadino straniero residente a Milano, di 28 anni, che è stato denunciato per uso di documento di guida falso.

Il conducente è stato fermato alla guida di una Ford Focus durante un controllo stradale serale effettuato alla Cappelletta del Duca sulla Statale 12 con più pattuglie mentre guidava la propria auto con una patente falsa.

Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente della Ford che stava circolando sulla pubblica Via accompagnato da un amico di anni 25.

Da un controllo in banca dati è risultato che il passeggero aveva precedenti di polizia e un ordine di rintraccio con notifica di atti di polizia giudiziaria.

Mentre dall esame della patente di guida esibita dal conducente straniero sono sorti subiti dubbi pertanto sia lo stesso conducente che il passeggero sono stati accompagnati al Comando di Polizia Locale dove sono stati eseguiti accertamenti con strumenti specifici, al fine di verificare l’autenticità dei documento di guida esibito.

E’ stato accertato che la patente esibita era falsa

Pertanto la patente di guida è stata sequestrata e il ventottenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per uso e falsificazione di documento di guida.

Inoltre il conducente della Ford Focus è stato sanzionato con 5.130 euro per guida senza patente e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e depositato presso un abitazione della bassa modenese.

