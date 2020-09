Concordia, maxi multa a camionista senza documenti in regola

CONCORDIA – I documenti di trasporto non sono in regola, scatta la multa di 2mila euro. La sanzione, è stata elevata nei giorni scorsi a Concordia dagli agenti della polizia locale dell’Area Nord impegnati nei controlli stradali per reprimere attività abusive o illeciti nel trasporto di merci. Il mezzo, un autocarro Mercedes di proprietà di una ditta dell’Est Europa, condotto da uno straniero di 37 anni, è stato fermato a Concordia in via per Novi. Dai controlli è emerso che l’autotrasportatore pur avendo la licenza internazionale regolare, esibiva documenti di trasporti irregolari che non permettevano la tracciabilità della merce consistente in materiale tessile. Pertanto, a carico della ditta estera è stata elevata una sanzione di 2mila euro per trasporto non regolare. Il conducente dell’autocarro ha dovuto pagare immediatamente la sanzione, facendosi inviare un bonifico dal datore di lavoro e, dopo due ore, ha potuto riprendere il viaggio, non prima di aver regolarizzato i documenti di trasporto della merce.

