Due casi di Coronavirus in due scuole di Novi. Lo rende noto il Comune ripornando la nota dell’istituto comprensivo.

Si comunica che in data odierna sono stati segnalati due casi di Covid che frequentano rispettivamente la classe 1A della scuola primaria di Novi di Modena “Anna Frank” e 1B della scuola secondaria di primo grado “R. Gasparini” sempre a Novi di Modena.

A seguito del riscontro di tali positività i compagni di classe verranno contattati telefonicamente per effettuare un tampone di controllo e, in attesa dell’esito, dovranno rimanere in isolamento. Sulla base delle indicazioni regionali verranno eventualmente presi ulteriori provvedimenti.

Mentre il personale e gli alunni delle altre sezioni non dovranno effettuare il tampone e per loro non sono previsti provvedimenti.

Per info: call-center del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASL di Modena 059/3963663 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.