Erba alta al parchetto di San Prospero, proteste

SAN PROSPERO SUL SECCHIA – Erba alta al parchetto di San Prospero, protestano i genitori. Questa la situazione che cìè in questi giorni nell’area verde di via Manzoni, nella frazione di San Lorenzo, fotografata da una cittadina che scrive: “Questa è la situazione in via Alessandro Manzoni di San Lorenzo. Fa schifo: erba alta, zanzare a non finire, bestie a non finire. Non è parco di di una grande città dove ci vogliono un reggimento per tagliare l’erba. Per cui datevi una mossa a pulire ci sono dei bambini che vogliono usare le giostrine prima che venga l’inverno. È un nostro diritto avere le aree pulite!”

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017