Il sindaco di Finale: “La Regione fa la guerra al popolo finalese, resisteremo fino all’ultimo”

FINALE EMILIA – “La Regione fa la guerra al popolo Finalese, ma noi resisteremo fino all’ultimo”. È il commento del sindaco e degli assessori di Finale alla sentenza della Cassazione che dà ragione a Feronia nel ricorso sul sequestro della discarica di Finale Emilia. La scelta della Procura di chiudere dovrà passare ora al vaglio del Tribunale del Riesame. Quanto accade in Tribunale scatena la polemica politica.

Si legge in una nota firmata dal sindaco Sandro Palazzi e dalla Giunta di Finale:

SENTENZA CASSAZIONE E RICORSO AL TAR CONTRO L’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI FINALE EMILIA

E’ notizia di oggi che La Cassazione si è pronunciata a favore del ricorso della ditta FERONIA dopo che il Tribunale del Riesame di Modena si era pronunciato a conferma del sequestro preventivo ex art 321 co.1 c.p.p. stabilito dalla Procura di Modena emesso in data 10 dicembre 2019.

Il Sequestro dell’impianto della discarica è avvenuto a corredo delle indagini iniziate con due procedimenti penali del 2017 e 2019 che hanno procurato l’emissione di diversi avvisi di garanzia a carico di 10 indagati, ex amministratori del Comune di Finale Emilia, di Enti provinciali pubblici e di dirigenti delle aziende coinvolte.

Come tutti sanno questa Amministrazione ed io in primis sta cercando in tutti i modi e con tutti gli strumenti a disposizione, di fare fallire questo progetto che va contro il volere della stragrande maggioranza dei cittadini del Comune, che rappresenta un abuso nei confronti della nostra Comunità che non vuole la discarica voluta e pianificata dagli organi che governano la nostra Regione Emilia Romagna e tacitamente “accompagnata” e accettata dalle passate amministrazioni di sinistra.

Fino ad ora, grazie alla nostra perseveranza e impegno che ci mettiamo da 4 anni, siamo riusciti nell’intento, con le sole nostre forze a congelare l’iter di avanzamento, opponendoci in tutte le sedi e livelli istituzionali e non, nelle Conferenze dei Servizi, presso la segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente, di Sorgea attraverso atti formali di opposizione oppure di richieste di revoca di decisioni prese in passato.

Ci saremmo aspettati una maggiore collaborazione e considerazione da chi dice a livello locale che non vuole questo scempio, ma che non ha mai fatto nulla per intercedere verso i propri referenti politici di più alto livello, visto che attualmente governano loro, vale a dire il PD in Emilia Romagna (e il piano smaltimento rifiuti è competenza prevalentemente Regionale) e PD e M5S a livello nazionale, anzi ci hanno solo criticato arrivando a dire che siamo degli incompetenti.

La parola sul sequestro ripassa nelle mani del Tribunale del Riesame di Modena, che saprà certamente valutare che quell’area, dovrà rimanere chiusa almeno fino alla fine delle indagini penali, questa è la nostra speranza e noi di conseguenza rimaniamo fiduciosi e convinti delle nostre ragioni: abbiamo presentato un ricorso al TAR, che abbiamo in questi mesi rafforzato anche con le motivazioni derivanti dallo scoppio del processo penale che metterà in luce, speriamo, le eventuali responsabilità di chi ha voluto questa nefandezza, e non ci arrenderemo così facilmente fino a che rimarremo a capo di questo governo della Città.

La Regione E.R. continua la loro guerra assurda ed inutile contro il popolo finalese, resisteremo fino all’ultimo giorno

Ci tenevo a dirvi questo.

Il Sindaco Sandro Palazzi e la Giunta