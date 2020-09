In Emilia test Coronavirus in farmacia per i genitori dei bimbi in età scolare

Una campagna di screening gratuita dedicata anche ai genitori dei bimbi in età scolare “unica in Italia e che speriamo di mettere in campo già fra qualche settimana, entro 10-15 giorni da oggi, attraverso le farmacie che aderiranno a questo nostro progetto”. Lo ha annunciato l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, a margine di un appuntamento al Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Nella settimana del ritorno in aula, dato che “si dovrà ancora convivere con il coronavirus” ha spiegato Donini “una ulteriore, non obbligatoria, rete di protezione e di prevenzione che mettiamo sul territorio con una accordo che, in queste ore, stiamo definendo con le farmacie”. In pratica sarà il pungidito e l’accertamento “sarà rivolto a tutto il personale della scuola, docenti e non docenti, precari o personale, che magari – ha spiegato Donini – hanno già fatto il test sierologico qualche settimana fa e fra qualche settimana vogliono svolgerlo nuovamente. Oppure ai genitori dei bimbi che sono in età scolare o anche, accompagnati da mamma e papà, agli stessi alunni”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017