Incidente sul lavoro a Nonantola

NONANTOLA- MARTEDÌ pomeriggio, un 42enne albanese, artigiano individuale, camminando su un tetto di un edificio parzialmente in ristrutturazione, intento in rifinitura di una copertura, per cause in corso accertamento è caduto dal tetto, da un’altezza di circa 4 metri cadendo a terra perdendo i sensi.

Immediati i soccorsi, con ambulanza e poi elisoccorso per il trasporto all’Ospedale di Bologna in condizioni di media gravità. Sul posto per accertamenti i Carabinieri di Nonantola e la Medicina del lavoro di Modena.

