Massimo Bottura nominato ambasciatore dell’Onu contro lo spreco alimentare

Massimo Bottura nuovo Goodwill Ambassador delle delle Nazioni Unite. L’annuncio della nomina dello chef modenese è giunta oggi: Bottura sarà testimonial dell’Onu nel mondo per intensificare la lotta contro lo spreco alimentare e la perdita di cibo. E’ stato infatti riconosciuto come imprenditore sociale per il suo impegno nella lotta allo spreco alimentare e all’isolamento sociale, che è uno degli obiettivi principali della sua Food for Soul, la Onlus fondata con la moglie Lara Gilmore.

“Ho avuto la fortuna di vivere la vita che avevo sempre sognato probabilmente perché – scrive sui social – ho deciso di fare ciò che amavo. C’è stato un momento nel quale ho realizzato che il cuoco dovesse fare un passo indietro perché la rivoluzione tecnica era sufficientemente compiuta da non meritare ulteriore concentrazione di energie, e attraverso la cultura dovesse rappresentare qualcosa in più della somma delle sue ricette. Dopo aver ricevuto tanto forse tutto dalla vita ho sentito il bisogno di restituire. Di condividere col mondo la mia visione del significati di ‘Nutrire di Pianeta’. È nato così Food for Soul, strumento col quale siamo in prima linea nella lotta allo spreco alimentare e all’isolamento sociale, è nato il Tortellante, col quale anziani e ragazzi diversamente abili trovano il loro posto da protagonisti nella società, ed è nato KQuarantine dove ogni sera, per 75 serate abbiamo condiviso senza filtri, la nostra vita famigliare”.

“Penso – ha aggiunto – che oggi il mondo abbia compreso il valore di questa Rivoluzione Umanistica che sono sicuro unirà le menti e le anime più sensibili del Pianeta. Ringrazio le Nazioni Unite – conclude Bottura – per questa incredibile opportunità e farò di tutto per continuare su questa strada perché come diceva J. Beuys ‘La Rivoluzione siamo Noi'”. (Ansa)

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017