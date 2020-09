Open day per conoscere i percorsi per la scuola nell’Abbazia di Nonantola

Quest’anno, accanto alle proposte in presenza, nel rispetto delle prescrizioni anti-covid, sarà possibile, per le scuole entro 30 chilometri da Nonantola, svolgere in classe l’attività prenotata che sarà condotta da un nostro educatore.

Info e prenotazioni: Info e prenotazioni: museo@abbazianonantola.it | 059 549025

I SERVIZI EDUCATIVI MUSEALI

I Servizi Educativi del Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra hanno lo scopo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e religioso costituitosi nel corso della storia millenaria dell’Abbazia di Nonantola e di altre chiese diocesane e di promuoverne la conoscenza.

Il Museo non è soltanto sinonimo di conservazione e memoria: in esso ciascuno può scoprire un luogo aperto ed interattivo, in cui le attività ed i percorsi educativi sono proposti nella forma dell’esperienza incentrata sull’opera d’arte.

Nell’ottica dell’Educazione Permanente, gli educatori museali si pongono come mediatori tra il visitatore e i beni qui custoditi, con lo scopo di porre in evidenza i diversi piani di lettura di un’opera d’arte e far emergere in ciascuno stupore, curiosità, interazione e capacità inespresse.

INIZIATIVA SU PRENOTAZIONE