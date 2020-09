Parte il piedibus per i bambini a San Felice

Parte il piedibus per i bambini a San Felice. A partire da lunedì 5 ottobre, tutte le mattine fino al termine della scuola, grazie alla collaborazione di un gruppo di volontari, verrà attivato il piedibus, ovvero i bambini verranno accompagnati a scuola a piedi da adulti con lo scopo di sensibilizzare le famiglie a ridurre l’uso dell’autovettura per accompagnare i propri figli a scuola, sia per limitare il traffico cittadino e l’inquinamento che ne consegue, sia per riscoprire un modo più allegro e salutare di recarsi a scuola e muoversi in maniera sicura e sostenibile.

Durante i percorsi saranno osservate regole anticontagio da Covid 19. Il punto di partenza è previsto presso il parcheggio della piazza Italia (c/o Municipio) con ritrovo alle ore 7.30.

Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e “perdere” il piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.

Dal punto di ritrovo, i bambini partecipanti, accompagnati dagli adulti si recheranno presso la scuola primaria “Muratori”, seguendo un percorso che sarà guidato dagli accompagnatori volontari. Il piedibus verrà attivato al raggiungimento di almeno cinque iscritti, prioritariamente per i bambini che frequentano le classi quarte e quinte per un massimo di 15 bambini. É possibile presentare comunque l’iscrizione anche per bambini di altre classi.

Il modulo di iscrizione (che sarà distribuito da lunedì 21 settembre presso la scuola primaria):

http://www.comunesanfelice.net/wp-content/uploads/2020/09/PIEDIBUS.pdf

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017