Prendi il reddito di cittadinanza e il Comune ti mette al lavoro, i 5 Stelle: “San Felice sia da esempio”

“I Comuni della provincia di Modena prendano esempio da San Felice e approvino quanto prima i regolamenti dei Progetti Utili alla Collettività che permetterebbero di utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per lavori socialmente utili alla collettività”: lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi e Stefania Ascari. “Gli oltre 6100 nuclei familiari che in provincia di Modena percepiscono il reddito di cittadinanza comprendono anche tanti bambini. Tuttavia, si deve richiedere che chi è adulto e abile al lavoro contribuisca al bene della comunità che lo sostiene”.

“In Italia ad oggi su 8.000 Comuni sono poco più di 400 quelli che hanno attivato regolamenti relativi ai Piani di Utilità Comunali previsti dalla legge per un totale di 1422 progetti. Per far funzionare al meglio il reddito di cittadinanza è utile che ogni istituzione si attivi per quanto di sua competenza, cosa che molti Comuni non hanno ancora fatto. E’ opportuno muoversi al più presto” spiegano gli esponenti pentastellati.

“E’ grave che così tanti Comuni non si siano ancora attivati approvando regolamenti che prevedano l’utilizzo di queste persone per lavori di pubblica utilità per i Comuni, in attesa che si formino e trovino un lavoro” continuano gli esponenti pentastellati.

“Il Presidente del Consiglio Conte ha incaricato il Ministro dell’Innovazione Paola Pisano (Movimento 5 Stelle) di creare una app per incrociare i dati tra percettori del reddito e offerte di lavoro in modo di aumentare in maniera esponenziale il loro reinserimento nel mondo lavorativo. Ad oggi, con in mezzo diversi mesi di “lockdown” causa Coronavirus e la crisi che ne è derivata, sono 200mila coloro che hanno trovato un’occupazione in questo anno e mezzo. Dato che vogliamo sicuramente aumentare grazie a questa innovazione tecnologica” concludono i pentastellati

