Pronta la ciclovia del Sole nel tratto Crevalcore – San Felice

Sarà completata entro fine anno la Ciclovia del Sole, tra Mirandola (Modena) e Osteria Nuova (Bologna), sull’ex tracciato della linea ferroviaria Bologna-Verona, nell’attesa verranno aperti alcuni tratti alle bici a partire dal tronco Crevalcore-San Felice sul Panaro. A renderlo noto la Città Metropolitana di Bologna che, grazie a Destinazione Turistica e a Bologna Welcome, ha iniziato a promuovere l’infrastruttura per le 2 ruote che collegherà il territorio all’Europa: primo appuntamento all’Italian Bike Festival di Rimini, prossime tappe le fiere di Londra (novembre) e Parigi (marzo 2021).

“Pur avendo la consegna del cantiere fissata contrattualmente il 16 dicembre – ha spiegato il consigliere delegato alla Mobilità Sostenibile Marco Monesi – speravamo di anticipare l’apertura della Ciclovia a ottobre, ma il lockdown ha causato un leggero ritardo per cui abbiamo deciso di aprire i singoli tronchi man mano che verranno consegnati”.

“La Ciclovia è una grande opportunità per il territorio – ha aggiunto il presidente della Destinazione turistica della Città metropolitana Matteo Lepore – per Bologna sarà una porta verso l’Europa, un itinerario che ci mette in collegamento diretto con un nuovo interessante segmento di turisti internazionali”.

Saranno in tutto 670 km, di cui 360 km in Emilia-Romagna e 166 km nella città metropolitana di Bologna. L’hanno chiamata Ciclovia del Sole, la lunga ciclabile che collegherà Verona, Bologna e Firenze rientrando nel più lungo circuito Euro Velo 7, l’enorme progetto che si estende in tutta Europa, da Capo Nord fino a Malta, per 7.400 km complessivi.

