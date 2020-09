Riaperto dopo i lavori l’aeroporto di Bologna

È stato il volo cargo Tnt proveniente da Liegi e atterrato alle 2.03 ad inaugurare la pista di volo dell’aeroporto Marconi di Bologna, chiusa al traffico aereo dalle 6 dell’11 settembre per manutenzione e ora riaperta, come da programma.

I lavori, che hanno comportato il rifacimento di un ampio tratto di pavimentazione della pista (1,6 km), e dei raccordi ‘Charlie’, ‘Delta’ ed ‘Echo’ (per 1 km) con relativa riqualifica della segnaletica, hanno permesso anche l’installazione di circa 500 nuove luci di pista nell’ambito dell’ammodernamento del sistema di Avl – Aiuti Visivi Luminosi per guidare gli aeromobili in orario notturno o con scarsa visibilità. Sono stati inoltre installati nuovi canali per lo smaltimento delle acque meteoriche e relativi pozzetti di raccordo e ispezioni, con 2,8 km di nuovi fognoli.

Si è trattato, spiega il Marconi, di un cantiere complesso e imponente, che ha visto coinvolte 30 società con circa 450 persone e 350 mezzi impegnati su tre turni giornalieri, per garantire l’avanzamento dei lavori 24 ore al giorno.

L’importo complessivo dell’investimento dell’Aeroporto di Bologna è di 10,7 milioni di euro, considerando anche gli interventi sui raccordi e gli interventi minori.

I lavori, ricorda il Marconi, erano già stati programmati prima del lockdown e non è stato possibile anticiparli in Primavera, proprio a causa delle limitazioni derivanti dal lockdown stesso.

Si è invece proceduto ad accorpare in questi lavori gli interventi sulla pista già programmati per il 2022, anno in cui quindi non si dovrà procedere ad una nuova chiusura dello scalo. (Ansa)

