Riaprono le sale sudio delle biblioteche dell’Università

Tutte le 7 biblioteche del Sistema Bibliotecario d’Ateneo di Unimore tornano alla consultazione in presenza. Con l’apertura delle sale studio alla utenza su prenotazione, pur nel rispetto del distanziamento, tutte le attività prestate da queste strutture hanno ripreso a fornire il ventaglio dei propri servizi.

La ripresa è stata graduale e comunque il servizio non si è mai interrotto tanto che nel periodo 25 maggio – 3 settembre sono stati erogati oltre 7.000 prestiti librari e fornite numerose consulenze.

Con l’arrivo delle nuove matricole e nell’imminenza della ripresa delle attività didattiche, studentesse e studenti Unimore troveranno aperte e fruibili tutte le 7 biblioteche gestite dal Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), sia le 6 di Modena sia quella di Reggio Emilia:

Biblioteca di Economia Sebastiano Brusco (www.biblioeconomia.unimore.it)

Biblioteca Giuridica (www.bugiuridica.unimore.it)

Biblioteca Umanistica (www.biblioumanistica.unimore.it)

Biblioteca Medica (www.bibmed.unimore.it)

Biblioteca Scientifica Interdipartimentale (BSI) – Specializzata in fisica, matematica, informatica, chimica, geologia, farmacia e biologia (www.bsi.unimore.it)

Biblioteca di Ingegneria Enzo Ferrari (BUST) (www.biblioingegneria.unimore.it)

Biblioteca Interdipartimentale di Reggio Emilia – Specializzata in scienze della comunicazione, scienze della formazione, scienze infermieristiche, agraria, ingegneria e psicologia (www.biblioreggio.unimore.it)

Anche durante il lockdown, tuttavia, l’attività di queste strutture, supporto fondamentale per iscritti e iscritte dell’Università di Modena e Reggio Emilia grazie ai servizi di assistenza alla ricerca bibliografica e alla ampia dotazione libraria (423.000 volumi moderni, 224.000 annate di riviste, per quanto riguarda il patrimonio cartaceo; 200.000 ejournals e ebook e un centinaio di banche dati), non si è mai interrotta ed ha continuato “da remoto” ad intrattenere un dialogo con i suoi utenti sia prima che dopo il 25 maggio, quando gradualmente sono ripresi alcuni servizi fruibili individualmente, come ad esempio il servizio di prestito: dal 25 maggio sono stati infatti effettuati 7.123 prestiti esterni di libri.

In questi mesi, in cui per ovviare alla situazione emergenziale sono stati potenziati i servizi a distanza (http://www.sba.unimore.it/site/home/novita/iorestoacasa.html), il personale ha prestato circa 200 consulenze specialistiche online ed ha risposto attraverso il servizio di Reference digitale (Chiedi al bibliotecario/alla bibliotecaria) a 166 richieste ricevute.

Inoltre, sono stati acquistati tramite piattaforme di editori 1.117 ebook e messi a disposizione per il prestito altri 182 ebook.

Per facilitare la fruizione dei vari servizi e fornire puntuali istruzioni su come avvalersene sono stati prodotti anche 9 apprezzati videotutorial pubblicati sul canale youtube sba (https://www.youtube.com/channel/UCioMWTGb10c92hv1rDOpIeg).

Contestualmente sono state arricchite le collezioni di risorse accademiche online: banche dati, riviste specialistiche e in particolare ebook per consentire agli studenti di accedere ai manuali e ai testi per preparare esami e tesi di laurea (sono stati attivati trial a nuove risorse in collaborazione con gli editori, agevolate le modalità di autenticazione per gli utenti unimore, acquisiti nuovi pacchetti di risorse http://www.sba.unimore.it/site/home/novita/trial-covid19.html).

Ora, per continuare ad essere vicini ai propri utenti e far conoscere le opportunità fornite dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo (SBA), è stato realizzato un video che ricorda i tanti servizi in cui si dispiega l’attività: catalogo online BiblioMo per cercare, prenotare e prendere appuntamento per il prestito libri (la maggior parte delle biblioteche è dotata altresì di postazioni di auto-prestito per essere autonomi e risparmiare tempo); ebook e riviste online accessibili dal portale OneClick per lo studio a distanza (www.oneclick.unimore.it); riviste e quotidiani, romanzi e audiolibri da leggere o ascoltare in streaming o scaricare con Emilib (https://emilib.medialibrary.it/); assistenza su risorse e servizi via telefono, mail o videochiamata; suggerimenti bibliografici e percorsi di ricerca disciplinari con il servizio di reference digitale Chiedi al Bibliotecario (www.chiedialbibliotecario.unimore.it); corsi online sulla ricerca bibliografica sul portale Dolly SBA.

