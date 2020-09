Si torna a scuola, incipit vita nova – LA RIFLESSIONE

Incipit Vita nova

Mi pare opportuno riprendere tale citazione dantesca, proveniente dal proemio dell’omonimo “libello” per descrivere l’agognato inizio del nuovo anno scolastico, riflettendo inoltre sul significato etimologico del termine scuola, derivante dal greco “scholè”. Tale parola indicava per i Greci il tempo libero e ciò non può che farci soffermare su un duplice aspetto, concernente l’importanza esistenziale del tempo, come ci ricordano Marcel Proust in À la recherche du temps perdu e Henri Bergson, e l’inalienabile valenza della libertà. La scuola costituisce infatti il “breve pertugio”di libertà e temporalità capace di salvarci dall’ottundimento dell’essere, heideggerianamente inteso, che ha oppresso noi tutti durante questi difficili mesi di perdizione e dolore, rendendoci dimentichi della nostra stessa natura di zoon politikón logon echon, come asseriva Aristotele all’interno della Politica. A parer mio uno dei nocumenti peggiori arrecatici dal virus consiste infatti nella disgregazione del vivere civile, il quale costituisce il fondamento della nostra umanità. L’inizio della scuola risulta pertanto una pugnace azione di militanza e ricostruzione, tesa ad arginare il deragliamento ontologico e civico di questo temporaneo, si spera, “mondo grande e terribile”, ripristinando le istituzioni intellettuali di una socialità eticamente consapevole. La scuola è innanzitutto la palaistra del lògos, ovvero il luogo ove è possibile trascendere il ferino e aurorale “stato di natura” e divenire cittadini. È dunque nostro dovere esercitare la nostra razionalità e “rivendicare il diritto che possediamo su noi stessi”, come afferma saviamente Seneca nella prima Epistola a Lucilio, e contribuire a rendere la scuola non una fabbrica di “tecnici del sapere”, come ricorda il filosofo Pierre Hadot, bensì un’autentica paideia civica ed esistenziale, capace di formare la mente e l’anima degli individui educandoli al Mondo della Vita.

Giovanni Battista Oliani, studente di Giurisprudenza di Mirandola

Titolo di studio conseguito: Maturità classica conseguita durante l’anno scolastico 2019-2020, presso il Liceo Classico Giovanni Pico

Competenze linguistiche: Certificazione di lingua inglese livello B2

Esperienze acquisite: Negli anni 2016-2019 ho partecipato al Certamen Carolinum di lingua latina e greca tenutosi a Modena. Nel 2017 ho partecipato al certamen di Latino tenutosi presso l’Accademia dei Filopatridi a Savignano sul Rubicone.

Nel 2019 ho contribuito insieme a tre amici alla fondazione di un giornale multimediale trattante tematiche concernenti Filosofia, Musica, Letteratura, Storia è Satira. Nel medesimo anno ho svolto l’attività scolastica di alternanza scuola-lavoro presso lo studio legale associato Tinchelli,a Mirandola e ho partecipato alle giornate autunnali del Fai, svolgendo il ruolo di apprendista Cicerone ed esponendo le bellezze architettoniche e artistiche di Palazzo Magnanini.

Altre informazioni: Sono uno studente di Giurisprudenza affascinato in modo nostalgico dalla bellezza della grecità; amo inoltre immergermi nel “gran mar de l’essere” della letteratura e della filosofia, scegliendo come numi tutelari Dante Alighieri, Platone, John Keats e Georg Hegel. Da sempre cerco di divulgare e condividere le mie passioni, collaborando a una rivista culturale generata dalla consonanza intellettuale con tre sodali. La scorsa estate ho terminato la mia esperienza formativa di alternanza scuola lavoro presso uno studio legale, acuendo la mia volontà di intraprendere un percorso di studi giuridico. Ritengo infine pleonastico rimembrare ulteriormente il mio amore incondizionato e talvolta struggente per la cultura, ritengo inoltre lapalissiano ribadire la valenza di essa all’interno del mondo della vita, husserlianamente inteso.

