Tutti negativi al Coronavirus i casi sospetti alla scuola di Nonantola

NONATILA- Buone notizie da Nonantola: Tutti negativi al Coronavirus i casi sospetti tra gli studenti della scuola primaria Fratelli Cervi. I bambini sono risultati tutti negativi al tampone a

Alla primaria le lezioni erano comunque proseguite regolarmente. In via precauzionale le indicazioni dell’Ausl sono queste: gli alunni dovranno continuare ad indossare la mascherina anche durante le lezioni, fino all’esito di un secondo tampone che sarà effettuato tra alcuni giorni.

LE ALTRE SCUOLE

Proseguono i tamponi sugli studenti della provincia di Modena in cui erano emersi nei giorni scorsi casi di positività al Covid-19. In particolare, sono risultati tutti negativi, e possono tornare regolarmente in classe, gli studenti della scuola primaria Don Milani nella frazione di Manzolino a Castelfranco Emilia, le cui attività didattiche erano sospese dal 19 settembre. L’esito negativo è stato comunicato alle famiglie. “Gli alunni possono dunque riprendere le attività in classe, ma per una maggiore sicurezza gli studenti all’internodell’istituto dovranno tenere la mascherina indossata, fino all’esito di un secondo tampone di controllo disposto come misura massimamente cautelativa e che sarà effettuato tra alcuni giorni”, specifica l’Ausl.

Sono risultati tutti negativi al tampone anche gli studenti della scuola primaria Fratelli Cervi di Nonantola, le cui lezioni erano però proseguite regolarmente. Anche in questo caso i ragazzi dovranno continuare ad indossare la mascherina anche durante le lezioni, fino all’esito di un secondo tampone che sarà effettuato tra alcuni giorni. Si è conclusa infine la sorveglianza sanitaria in tre scuole di Modena: il liceo Wiligelmo (unaclasse), l’istituto tecnico Fermi (due classi) e la scuola media San Carlo (due classi). In base ai risultati del secondo tampone di controllo, infatti, gli studenti Sono risultati tutti negativi. I ragazzi potranno quindi continuare a seguire le lezioni senza più l’obbligo di indossare la mascherina al banco.

