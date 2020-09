Un nuovo contagio in una scuola di Carpi, ma la classe resta aperta. Adesso le regole sono cambiate

Nella giornata di ieri, 25 settembre, è stato riscontrato un caso di positività al covid-19 in uno studente che frequenta il Liceo Scientifico “M. Fanti” di Carpi.

Non appena appresa notizia delle positività, l’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato la scuola; i referenti scolastici Covid hanno puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori per le necessarie comunicazioni da parte del Dipartimento di Sanità pubblica: gli studenti della classe frequentata dallo studente risultato positivo sono stati sottoposti oggi al tampone di controllo; in ragione del limitato contatto avuto con il caso non è stato disposto alcun isolamento ma la Sanità pubblica, in via di massima precauzione, ha disposto l’utilizzo della mascherina all’interno dell’istituto fino a nuova comunicazione alla scuola da parte dell’Azienda sanitaria

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017