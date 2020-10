A Bomporto i bimbi dell’asilo ancora senza dopo scuola

BOMPORTO – La scuola è iniziata, dopo 8 mesi di chiusura alunni e studenti sono finalmente tornati in classe ma non tutto è come prima. Non solo a livello organizzativo, con le distanze, il gel, il rilevamento della temperatura. Ma anche coi servizi: venuti meno.

Il più martoriato è il servizio pre e post scuola. Ci sono Comuni virtuosi che lo hanno garantito, altri che ammantando giustificazioni legate al Coronavirus lo hanno tagliato. Giustificazioni infondate, perchè le linee guida delle Regione Emilia-Romagna hanno permesso e regolamentato con precisione le modalità in cui svolgere il pre e il post scuola.

Tutto bene, si parte? Macchè. In tanti ancora aspettano. E le famiglie perdono la pazienza.

Particolamente agguerriti sono i genitori di Bomporto. Per quelli della primaria, una data di inizio ora c’è: il servizio parte il prossimo 5 ottobre, da lunedì, in questi giorni sul sito si stanno raccogliendo le adesioni.

Lo stesso dovrebbe accadere anche all’asilo nido, ma qui la data del 5 pare aleatoria. Nei confronti con la scuola, riferiscono i genitori, il dopo scuola non ci sarà prima del 2021, l’anno prossimo. Ma il sindaco Angelo Giovannini spiega che la partita è apertissima: ci sarà presto un confronto (di cui però ci sono genitori che non ne hanno notizia) tra la coooperativa Aliante che gestisce l’asilo nido e i genitori per raccogliere la disponibilità delle famiglie a partecipare al dopo scuola. Raccolti i numeri, – spiega il sindaco – si faranno i conti con il Comune e si capiranno i costi e come vanno divisi tra famiglie e amministrazione.

Intanto, però, i giorni passano. E ognuno pone alle famiglie grossi problemi visto che i bimbi escono tutti alle 16 invece che alle 18: il lavoro dei genitori finisce dopo, e bisogna fare i salti mortali per andare a prendere i piccoli o trovare qualcuno tra babyistter, nonni e amici, che se ne prenda cura.

