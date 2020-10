A Massa Finalese 900 pazienti restano senza un medico di base

A Massa Finalese 900 pazienti restano senza un medico di base. Accade nella popolosa (4 mila abitanti) frazione di Finale Emilia che a inizio novembre va in pensione il dottor Andrea Serafini, e quindi resteranno a disposizione dei massesi solo i dottori Martelli, Venturini e Canevazzi, e viene meno la storica garanzia di 4 medici presenti come è sempre stato a Massa Finalese.

Per i 900 assistiti del dottor Serafini non c’è posto dagli altri tre medici, chehanno già raggiunto il limite massimo di pazienti, e qundi i massessi dovranno migrare altrove, a Finale Emilia. Una bella distanza per chi ha problemi a muoversi o proprio non ha la macchina. E che dire delle visite domiciliari? I medici che arrivano da Finale riusciranno a garantirle tutte?

La preoccupazione è tanta, anche perchè si è davvero all’empasse. Infatti il problema non è non si vuole sostituire Serafini. Anzi, l’Ausl ha fatto già da tempo un bando per sostuiirlo. Ma è andato deserto. Non si trova nessun dottore che vuole venire a Massa Finalese.

