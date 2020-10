SAN FELICE SUL PANARO – Bambini ancora senza pre e post scuola a San Felice, “Serve una rapida soluzione”, reclama dall’opposizione Margherita Novi, consigliera comunale di Insieme per San Felice. Mentre gli ultimi Comuni ritardatari nell’avvio del servizio lo hanno finalmente fatto (vedi Bastiglia) o hanno dato una precisa scadenza (vedi Mirandola) a San Felice la Giunta Goldoni lascia tutti nell’attesa. Non solo non si sa quando partirà il servizo, ma nemmeno si sa se effettivamente ci sarà, cosa che non permette ai genitori neanche di cambiare scuola.

Così decine di famiglie sono al palo, a barcamenarsi tra nonni, amici e babysitter in attesa che si torni al normal eorario scolastico come hanno fatto altri Comuni.

Scrive la Novi:

L’anno scolastico é iniziato, un anno di certo complesso per tutti bambini, famiglie, scuola ed Amministrazione, ma, ad ormai un mese dal suo avvio, ci troviamo a segnalare criticità ancora presenti per quanto riguarda l’organizzazione e la partenza dei servizi scolastici nel comune di San Felice sul Panaro.

In particolare, San Felice non ha ancora attivato i servizi di pre e post scuola per la Scuola dell’infanzia statale “Montessori”, rispetto a cui vorremmo sollecitare l’Amministrazione. Concordiamo sul pagamento del servizio mensa solo da parte delle famiglie che ne usufruiscono, ma crediamo che sullo stesso piano vadano messi i bisogni dei genitori che lavorano e a cui bisogna dare risposte adeguate.

Chiediamo nuovamente all’Amministrazione un maggiore impegno dal punto di vista economico, al fine di prevedere le risorse necessarie all’organizzazione e funzionamento del servizio.

Come abbiamo più volte ribadito, il pre e il post scuola è di importanza cruciale per l’organizzazione della vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori.

Altrimenti, come tutti sanno, è difficile mantenere il posto di lavoro, in particolare per le donne.

Continueremo, inoltre, a seguire gli esiti del bando per l’organizzazione del servizio doposcuola per la primaria e la secondaria inferiore (medie) all’interno dei plessi scolastici.

I probabili rincari delle tariffe dei servizi rispetto allo scorso anno, incideranno purtroppo sulle famiglie, senza che sia previsto da parte dell’Amministrazione comunale un fondo o dei contributi specifici per contenerne i costi.

Chiediamo quindi un’attenzione particolare per risolvere problematiche a San Felice ancora presenti, che sono già state affrontate per tempo in altri comuni dell’Unione, per dare al più presto risposte ai cittadini che ancora le attendono.

Margherita Novi – Consigliera Comunale Insieme per San Felice