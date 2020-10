Coronavirus, tamponi negativi per gli studenti delle scuole Gasperini di Novi

Tamponi negativi e fine della sorveglianza sanitaria al Meucci e Fanti di Carpi e alle Gasperini di Novi, concluso il periodo di isolamento al nido primavera di Carpi, nuovi casi a Sassuolo

In seguito alla negatività di tutti gli studenti al secondo tampone di screening disposto dal Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Modena, si è conclusa la sorveglianza sanitaria in due scuole di Carpi (l’Istituto Tecnico Commerciale “Meucci” e il Liceo “Fanti”) e in due a Novi di Modena, afferenti allo stesso Istituto comprensivo (secondaria di primo grado “Gasparini” e primaria “Anna Frank”) dove erano emersi casi di alunni positivi al covid-19.

Al “Meucci” e presso i due istituti di Novi i ragazzi potranno continuare a frequentare senza più l’obbligo di indossare la mascherina al banco, mentre al “Fanti” di Carpi gli studenti dovranno continuare a tenere la mascherina anche durante le lezioni, in quanto è ancora in corso la sorveglianza sanitaria di altre classi dell’istituto scolastico.

In seguito al risultati dei tamponi di controllo, tutti negativi, si è concluso anche il periodo di isolamento obbligatorio per i docenti e i bambini della sezione primavera del nido di Carpi dove era stata individuata una positività e dunque l’attività educativa potrà riprendere regolarmente.

Sono tre i nuovi casi di studenti positivi al covid, individuati a Sassuolo, relativi ad alunni che frequentano la secondaria di primo grado “Da Vinci” (una classe) e la primaria “Pascoli” (due classi). Le positività sono da attribuire a focolai familiari e dunque sono relative a persone che si trovavano già in isolamento domiciliare.

Non appena appresa notizia delle positività, l’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato le scuole e le famiglie: nelle prossime ore i ragazzi verranno sottoposti a un tampone di controllo. Secondo quanto emerso dall’indagine epidemiologica, e attenendosi alle recenti indicazioni del protocollo regionale pubblicato lo scorso 21 settembre, non è previsto l’isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone, sarà quindi possibile per tutti proseguire la frequenza scolastica con l’obbligo di mascherina anche al banco, obbligo che è esteso a tutti gli studenti, insegnanti e personale non docente delle scuole interessate per tutto il periodo della sorveglianza sanitaria.

