Deturpano i cartelli coi limiti di velocità per farli diventare anti “5G”

MIRANDOLA, CONCORDIA E FINALE EMILIA E DINTORNI – Ed ecco i cartelli anti “5G”. Basta poco, un pennarello nero o un pezzo di scotch ed ecco che la protesta è servita, deturpando i cartelli coi limiti di velocità e mettendo in pericolo la sicurezza stradale.

Di quello che sta succendo in questi giorni nella Bassa Modenese, tra Finale Emilia e Mirandola, se ne sono accorti in tanti. I cartelli col limite di velocità,c ome is vede in foto, sono stati modificati per far sembrare lo “0” di “50” una “G” e trasformare quindi cartelli in avvertimento di pericolo 5G.

Le foto che mostriamo sono state fatte a Mirandola, ma i lettori ci segnalano casi anche tra Massa Finale e MIrandola e nel Mantovano, verso Poggio Rusco, e tra Moglia e San Giovanni di Concordia, e andando verso il Ferrarese.

