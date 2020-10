Domenica festa a Bomporto per lo stadio intitolato ai fratelli Sentimenti. Atteso Stefano Tacconi

Stefano Bonaccini, Stefano Tacconi, Roberto Cesati, Marco Ballotta, Fabio Bonci, Ugo Tomeazzi, Pietro Battara, Andrea Dondi e ovviamente i rappresentanti della famiglia Sentimenti: tutti convocati per l’inaugurazione dello stadio comunale di Bomporto “Fratelli Sentimenti”. Una festa di sport e di comunità che si terrà domenica 11 ottobre alle 11.30, preceduta alle 10 da un allenamento congiunto dei Giovanissimi dell’Atletic River e del Pozza di Maranello.

Un taglio del nastro atteso per l’impianto sportivo, completamente rinnovato e pronto a ospitare le squadre bomportesi e due squadre giovanili del Modena Calcio per la stagione appena cominciata. All’evento interverranno il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’ex portiere della Nazionale Italiana e della Juventus Stefano Tacconi, il Direttore generale del Modena Calcio Roberto Cesati, il delegato CONI Andrea Dondi, oltre agli ex giocatori Marco Ballotta, Fabio Bonci, Ugo Tomeazzi e Pietro Battara e ai famigliari di Arnaldo, Vittorio, Lucidio e Primo Sentimenti, i quattro fratelli che hanno giocato in serie A, scrivendo un’importante pagina di storia del calcio italiano. Nel corso della mattinata verranno inoltre svelate le maxifigurine Panini raffiguranti Lucidio Sentimenti (Sentimenti IV) in maglia azzurra, stampate per l’occasione, che verranno poi consegnate alla famiglia Sentimenti.

Con l’evento di domenica 11 ottobre verrà inaugurata la struttura che, dopo oltre un anno di lavoro, è perfettamente agibile e pronta ad ospitare l’attività giovanile e Seniores del’Atletic River. I lavori hanno interessato non solo il campo, ma l’intero complesso, con la demolizione della vecchia tribuna in cemento armato e l’installazione di una nuova in metallo da 99 posti.

Sono poi stati realizzati una nuova sala civica di 150 metri quadrati e 90 posti di capienza che diventerà la “Sala del Volontariato”, e una palestra di pari superficie che sarà usata come sala pesi e muscolazione, completa di due spogliatoi. Rinnovato anche il campo da gioco, interamente in erba sintetica – completa dei necessari drenaggi meccanici disposti dalla Lega Nazionale Dilettanti, e dotato di due ambienti, uno per gli spogliatoi e l’altro ad uso lavanderia-deposito.

Un restyling completo a trent’anni dalla costruzione dell’impianto, che grazie a questo intervento di riqualificazione è diventato moderno, sicuro e più funzionale alle esigenze delle società sportive e delle persone che le gestiscono.

L’evento, organizzato dal Comune di Bomporto in collaborazione con l’Asd Baracca Beach, avverrà nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di contenimento della pandemia di Covid-19, di conseguenza i posti disponibili saranno contingentati.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017