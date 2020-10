Ennesimo furto al parcheggio di Villa Sorra

VILLLA SORRA – “Villa Sorra non è un posto tranquillo per abbassare la guardia”, afferma un cittadino nel gruppo “Sei di Nonantola se..”. E a giudicare dalla brutta avventura accaduta a una ragazza che ha raccontato i fatti, pare sia proprio così. Ha lasciato il borsello in bella vista nell’auto parcheggiata, e subito qualcuno ne ha approfittato per scassinare l’auto e rubare tutto. Documenti compresi. Di seguito la testimonianza:

Probabilmente potrete trovare documenti in giro, portafoglio color cammello e borsello nero ! Per un attimo abbiamo abbassato la guardia, non erano in vista ma nascosti! Per scaricare il materiale per un servizio fotografico a Villa Sorra . Macchina chiusa. Ovviamente questi furbetti, mi hanno scassinato la macchina e rubato tutti i documenti! Se qualcuno li trova . Contattateci. CONDIVIDO per allertare che a Villa Sorra le sorprese non mancano! Grazie Ovviamente questa segnalazione ha scatenato commenti e ha prodotto altre testimonianze: “al Villa Sorra ormai e’ diventato un abitudine che schifo guarda e nessuno di dovere fa nulla”, o anche “Bisogna stare attenti perché anche a mio figlio è capitato e per non farsi inseguire gli hanno tagliato una gomma”, o ancora “Io abito lì vicino e sono come minimo 10-15 anni che rubano nel parcheggio. Avevano promesso le telecamere che come al solito sono rimaste solo promesse. Non se ne può più”.

