Favole al telefono, per i bimbi una sorpresa dalla biblioteca

Favole al telefono, per i bimbi una sorpresa dalal biblioteca. In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari la biblioteca Pettazioni di San Giovanni in Persiceto propne questa iniziativa: chiamare al telefono, in accordo coi genitori, i bambini per raccontare loro una favola. Per informazioni e iscrizioni 051681206 e bibliotecadecima@comunepersiceto.it

