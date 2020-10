Incidente mortale sul lavoro, muore un 30enne

Infortunio mortale in una ditta di Carpi. Venerdì mattina un magazziniere di 30 anni, modenese, per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato tra due autocarri nel piazzale antistante il magazzino dell’azienda. Sul posto i carabinieri di Carpi per gli accertamenti.

Mattina nera per Carpi anche perchè, attorno alle ore 11, presso una ditta autotrasporti di via dei Maniscalchi , un operaio, durante l’esecuzione di lavori di manutenzione all’impianto antincendio, a causa del presunto cedimento dei un soppalco in cartongesso è precipitato da una altezza di circa 4 metri, nel locale sottostante adibito a bagno, sbattendo contro i sanitari. L’infortunato è stato trasportato con eliambulanza presso l’ospedale Baggiovara, apparentemente non pericolo vita.

