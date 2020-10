Lo stato di salute mentale nel distretto di Mirandola, venerdì convegno on line

“Elementi significativi dello stato di salute della popolazione dei Comuni dell’Area Nord”: è questo il titolo dell’evento, che si terrà venerdì 23 ottobre 2020, in occasione della X edizione di “Mat Settimana della salute mentale”.

Un focus dettagliato sulla situazione inerente ai casi seguiti dai servizi di salute mentale nella bassa modenese, anche alla luce del periodo attuale segnato dalla pandemia da Covid 19, che si aggiunge alla esperienza del terremoto del 2012 e post-terremoto. “Mirandola ha voluto fortemente candidarsi per un evento nella settimana della salute mentale con l’obiettivo di ospitare un evento che avesse la finalità di leggere lo stato di salute dei cittadini dell’Area Nord – spiega Antonella Canossa, assessora alle Politiche sociali e alla Salute del Comune di Mirandola – Visto e considerato il punto di riferimento che continua a rappresentare sul territorio per il numero delle persone in cura, i servizi specialistici erogati a riguardo, i risultati ottenuti. Elementi che non mancheranno di essere contestualizzati ovviamente, nel particolare momento storico che stiamo attraversando. Nel corso della giornata infatti saranno presentati i dati epidemiologici più recenti per una descrizione, in chiave comparativa, del profilo della popolazione dei comuni dell’Area Nord.”

E’ POSSIBILE SCARICARLO ANCHE A QUESTO LINK: http://www.comune.mirandola.mo.it/il-comune/settori-servizi-e-uffici/affari-legali-e-istituzionali/servizio-comunicazione/ufficio-stampa/comunicati-stampa/mirandola-201cmat-settimana-della-salute-mentale201d-l2019evento-in-programma-il-23-ottobre-andra-in-diretta-streaming/view

