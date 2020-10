Mirandola, contro il 5g raccolte più di 500 firme

Si intitola “Il lato oscuro del 5G” la conferenza in programma il prossimo 14 ottobre a Mirandola presso La Fenice (via Pico 5), alle ore 20.30 cui parteciperanno tecnici e vecchi e nuovi esponenti politici del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa è la conclusione della raccolta firme per la petizione allo stop 5G per il Comune di Mirandola. Sono state raccolte più di 500 firme e a seguito della conferenza il giorno dopo lsarannopresentate in Comune per il Consiglio comunale.

