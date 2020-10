Momento emozionante per Bomporto, omaggio ai fratelli Sentimenti che hanno scritto la storia

BOMPORTO – Attimi di vera emozione al taglio del nastro del rinnovato stadio di Bomporto intitolato ai fratelli Sentimento, per gli abitanti di Bomporto e tutte le persone presenti. Durante la cerimonia il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco Angelo Giovannini, l’ex portiere della Nazionale Italiana e della Juventus Stefano Tacconi, il direttore generale del Modena Calcio Roberto Cesati, il delegato Coni Andrea Dondi, oltre agli ex giocatori Marco Ballotta, Fabio Bonci, Ugo Tomeazzi e Pietro Battara, hanno deciso di donare tre figurine Panini in formato grande ai familiari dei fratelli Arnaldo, Lucidio, Primo e Vittorio Sentimenti.

Una scena che ha suscitato momenti di grande emozione, un gesto che valorizza pienamente quattro miti bomportesi che hanno scritto la storia del calcio, elogiati sia come calciatori ma anche come uomini pieni di cuore e disponibilità. Quattro campioni che hanno reso grande la piccola cittadina della Bassa e che vengono onorati grazie anche a questo meraviglioso gesto, memorabile ed apprezzata da tutti questa scena che i familiari dei calciatori non dimenticheranno e che ha toccato tutte quelle persone che hanno avuto la possibilità di conoscere questi quattro uomini veramente speciali.

La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro e con la benedizione della nuova struttura per l’inizio di un progetto estremamente importante, soprattutto in ottica futura, per i giovani atleti che hanno voglia di divertirsi e raggiungere i massimi livelli in uno degli sport più belli e praticati in Italia.

