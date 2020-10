Non c’è pace per la Giunta a Novi, esce anche la Montanari

In Comune a Novi è stata accolta la comunicazione di dimissioni di Elisa Montanari dalla carica di assessora all’Istruzione e alle Pari Opportunità. E’ la terza assessora che lascia la Giunta, dopo l’addio di Norma Malavasi ed Elisa Semeghini. Entrambe avevano lasciato l’impegno a pochi mesi dalla nomina.

Questa volta la scelta fatta non preclude da parte di Elisa Montanari – spiegano dall’amministrazione – la voglia e la volontà di continuare a collaborare, come consigliera comunale del gruppo di maggioranza, alla realizzazione dei progetti promossi dalla Giunta Comunale.

La delega all’assessorato alle Pari Opportunità sarà attribuita ad Elisa Casarini, già assessora ai servizi Socio-sanitari. La delega all’Istruzione, con quella alla Cultura attualmente di pertinenza del sindaco, vengono affidate ad Annalisa Paltrinieri, classe 1973, roveretana e mamma di due ragazze.

La neo assessora Annalisa Paltrinieri

“Mi sono laureata in chimica all’università di Modena e Reggio Emilia nel 1998. Da allora ho sempre lavorato nel campo dei miei studi accademici. Attualmente sono responsabile del settore microanalitico in un laboratorio di analisi di alimenti e mangimi a Modena” spiega ila neo assessora Annalisa Paltrinieri “Ho sempre creduto nella cultura e nel volontariato, non solo come importante occasione di arricchimento personale ma anche come modo per conoscere nuove realtà, dando il mio contributo per cercare di migliorare il paese in cui vivo. Sono stata volontaria in Parrocchia sin dall’adolescenza e questo mi ha dato la possibilità di confrontarmi con i bambini e le loro esigenze. Altra esperienza particolarmente significativa è stata far parte del Consiglio Direttivo dell’Onlus “Tutti insieme a Rovereto e S.Antonio” dal 2013 al 2018 e successivamente di quello della Polisportiva Roveretana. Sono pronta ad assumermi la responsabilità di deleghe così importanti per la vita del paese, nella convinzione che le tante esperienze passate possano aiutarmi a raggiungere importanti obiettivi”.

“Ringrazio Elisa Montanari per il lavoro svolto, soprattutto per l’efficace e fattiva collaborazione con la presidenza e i docenti dell’Istituto Comprensivo per consentire la partenza delle scuole in sicurezza, in presenza e in ambienti idonei alle direttive regionali” commenta il sindaco Enrico Diacci “Un lavoro molto impegnativo che ha portato ad un risultato che considero eccellente sia dal punto di vista qualitativo che delle relazioni instaurate nel metterlo in atto. A Elisa vanno quindi i più sinceri ringraziamenti per quanto fatto mentre, al nuovo Assessore Annalisa Paltrinieri, un grande augurio di buon lavoro”.

